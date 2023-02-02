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Sömestirde ziyarete gittiği anneannesiyle evde ölü bulunan Ecrin, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Sömestirde ziyarete gittiği anneannesiyle evde ölü bulunan Ecrin, son yolculuğuna uğurlandı


Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)ISPARTA'da sömestir tatili için gittiği anneannesiyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, hayatını kaybettiği belirtilen Ecrin Ünlü (11), memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi. Ecrin'in ağabeyi Yasin Ünlü (26), kardeşi ve anneannesinin ölüm nedeninin araştırılmasını isteyip, "Kardeşim, anneannemle önceki gün Kuşadası'na dönüş bileti almak için tren garına gittiğini biliyoruz. Dönüşte sucuklu tost yediklerini ve midelerinin bulandığını belirten telefon konuşmamız oldu. Ama kardeşim doktordan korktuğu için anneannem hastaneye götürememiş. Sürekli istifra etmişler" dedi.
Isparta'da Şerife İlhan (65) ile sömestir tatilinde kendisini ziyarete gelen torunu Ecrin Ünlü'den, geçen 31 Ocak'ta haber alamayan akrabaları, zile basmalarını rağmen kapıyı açan olmaması üzerine şüphelendi. Kapıyı kırıp içeri giren yakınları Şerife İlhan'ı yerde sobanın yanında, Ecrin Ünlü'yü ise divanda hareketsiz halde yatarken bulup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şerife İlhan ve torununun sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşamını yitirdiği değerlendirmesinde bulunurken, cansız bedenleri otopsiye gönderildi. Ecrin Ünlü'nün, ailesi ile Kuşadası'nda yaşadığı, sömestir tatilinde anneannesini ziyarete geldiği öğrenildi. Anneanne Şerife İlhan, ertesi gün, Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Afşar köyünde toprağa verildi.
Ecrin Ünlü'nün cenazesi ise ailesi tarafından memleketleri Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi.
Ünlü için bugün öğlen İkiçeşmelik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ünlü'nün babası Ahmet Ünlü annesi Yasemin Ünlü, ağabeyi Yasin Ünlü, diğer yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Ünlü'nün bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Kuşadası Yeni Asri Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.
'OTOPSİ SONUCUNU BEKLİYORUZ'
Ecrin Ünlü'nün ağabeyi Yasin Ünlü, kardeşinin ve anneannesinin ölüm sebebinin araştırılmasını istediklerini belirtip, "Kardeşim, anneannemle önceki gün Kuşadası'na dönüş bileti almak için tren garına gittiğini biliyoruz. Dönüşte sucuklu tost yediklerini ve midelerinin bulandığını belirten telefon konuşmamız oldu ama kardeşim doktordan korktuğu için anneannem hastaneye götürememiş. Sürekli istifra etmişler. Hatta bulunduklarında yanında leğen de varmış" dedi.
Ertesi gün kardeşinden haber alamadığını belirten Ünlü, "Orada yaşayan dayımı aradım o da eve gidip kapıyı kırarak içeri girdiğinde kardeşimi divanda, anneannemi de sobanın yanında yatar halde cansız bedenlerini bulmuş" ifadelerini kullandı.
Ağabey Ünlü, "Kardeşim ve anneannem sobadan sızan gazdan yaşamını yitirmiş olabilir ama zehirlenmiş de olabilirler. Otopsi yapıldı, sonucunu bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2023-02-02 17:28:23

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