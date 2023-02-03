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Eşi ve kendisine silahla saldıranı otomobille çarparak öldürdü; o anlar kamerada

DHA

Eşi ve kendisine silahla saldıranı otomobille çarparak öldürdü; o anlar kamerada


Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde, eşi Ceren Güzel (33) ile uğradıkları silahlı saldırıda ayak bileğinden yaralanan Sezgin Güzel'in (37), otomobiliyle peşlerine düştüğü saldırganların motosikletine çarpıp, Sidal Savaş'ın (39) ölümüne neden olduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Güzel'in döner kavşakta hızla motosiklete çarpıp, kendisini almaya gelen bir otomobille uzaklaştığı görüldü. Güzel'in kaza anında çarptığı bir başka otomobilin ise kontrolden çıkarak, park halindeki bir araca vurduğu belirlendi.
Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Çamlık Mahallesi´nde meydana geldi. Didim'de yaşayan Sezgin-Ceren Güzel çifti, arkadaşları Sema B. (28), eşi Muhammet Can B. (27), Özgür K. (43) ve eşi Gülay K. (43) ile önceki gün gittikleri restoranın çıkışında otoparktaki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Güzel çifti sol ayak bileklerinden yaralandı. Saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Sezgin Güzel, yaralı halde otomobiline binerek saldırganların peşine düştü, eşi Ceren Güzel arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Sezgin Güzel, Aytepe Caddesi'nde saldırganların motosikletine yetişip, otomobiliyle hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletteki 2 şüpheliden Sidal Savaş, ağır yaralandı. Motosikleti kullanan diğer şüpheli ise yara almadan kurtulup, kaçtı. Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, motosiklete çarpan Güzel'in aracını bırakıp, yaya olarak kaçtıktan sonra başka bir otomobile binip uzaklaştığını belirledi.
MUĞLA´DA YAKALANDILAR
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Sezgin Güzel'in içinde bulunduğu otomobilin Muğla'nın Menteşe ilçesine giriş yaptığı bilgisine ulaştı. Çalışmaları burada yoğunlaştıran polis, otomobili Uğur Mumcu Bulvarı'nda durdurdu. Otomobildeki aramada kanlı bez parçaları bulunurken, araçtaki Vedat E. (39), Özgün Y. (34) ve Sait Ş. (38) gözaltına alındı. Vedat E., polisteki ifadesinde resmi belgede sahtecilik, iki ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve saldırıda ayak bileğinden yaralandığı için Sezgin Güzel'i Muğla'daki bir özel doktora götürdüklerini itiraf etti. Vedat E.'nin ifadesinden yola çıkan polis Güzel'in götürüldüğü doktor M.A.'ya (41) ait muayenehaneye operasyon düzenledi. Bileğindeki mermi çekirdeği çıkartılan Sezgin Güzel'i ziyarete gelen mühendis Volkan Ö. de gözaltına alındı.
DOKTORA 200 BİN TL VERMİŞLER
Doktor M.A. hakkında ise suçu bildirmemekten Hamdi Bey Polis Merkezi tarafından işlem başlatıldı. 5 şüpheli, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Volkan Ö.'nün Güzel'in tedavisi için M.A.'ya üçüncü kişiler aracılığıyla 200 bin TL gönderdiği belirlendi.
ALACAK HUSUMETİ
Güzel çiftine silahlı saldırıda bulunup, kaçan saldırganın ise arandığı bildirildi. Yaralanan Güzel çiftinin, saldırganlarla aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan Sezgin Güzel´in motosiklete çarpıp Sidal Savaş´ın ölümüne neden olduğu o anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde Güzel'in döner kavşakta hızla gelip, motosiklete çarpması ve motosikletteki 2 kişinin savrulması yer alıyor. Görüntülerde Güzel'in kaza anında çarptığı bir başka otomobilin ise kontrolden çıkıp, park halindeki başka bir otomobile vurduğu da görüldü. Otomobilinden inen sol ayak bileğinden yaralı olan Güzel'in önce kendisini almaya gelen beyaz renkli bir otomobile bindiği, ardından inip gelen başka bir beyaz renkli otomobile binip, olay yerinden ayrıldığı görüntülerden belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-02-03 15:11:28

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