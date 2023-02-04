Aydın BŞB filede 4'te 4 peşinde

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AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 3 maçında Türk Hava Yolları ve Kuzeyboru'yu 3-1, Çukurova Belediye Adana Demirspor'u ise 3-2 mağlup ederek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Bolu Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak 17'nci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Aydın temsilcisi ilk yarıda 3-1 yendiği rakibini bir kez daha dize getirerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Ligde 7 galibiyeti bulunan Aydın 8'inci sırada, 2 galibiyetli Bolu temsilcisi ise düşme hattında yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-02-04 11:02:34



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