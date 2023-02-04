Aydın BŞB filede 4'te 4 peşinde

AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 3 maçında Türk Hava Yolları ve Kuzeyboru'yu 3-1, Çukurova Belediye Adana Demirspor'u ise 3-2 mağlup ederek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Bolu Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.
Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak 17'nci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Aydın temsilcisi ilk yarıda 3-1 yendiği rakibini bir kez daha dize getirerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Ligde 7 galibiyeti bulunan Aydın 8'inci sırada, 2 galibiyetli Bolu temsilcisi ise düşme hattında yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2023-02-04 11:02:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.