Nazilli Belediyespor evinde oynayacak

NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Çorum FK'ya 4-2 kaybedip galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Eşin Group Nazilli Belediyespor yarın evinde düşme potasında bulunan Sivas Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Can Cengiz düdük çalacak. Teknik direktör Mesut Toros, Sivas Belediyespor'u yenerek kötü gidişatı durduracaklarını ve düşme hattından uzaklaşacaklarını ifade etti. Nazilli'nin bu maç öncesi grupta 22 puanı bulunuyor.
DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2023-02-04 11:22:20
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