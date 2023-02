Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vuramayacaksınız

Tolga TAHÇIBurhan CEYHANKenan YEŞİL/ AYDIN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Aydın'dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vurmaya başaramayacaksınız. Milletimizin kazanımlarını elinden almayı başaramayacaksınız. 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçmeyi de başaramayacaksınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın ziyareti kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda toplu açılış törenine katıldı. Miting alanı sabahın erken saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mitinge katılanlar arama noktalarından geçtikten sonra alana alındı. Mitingde Adnan Menderes'in mektubunu okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Yaklaşık 1 yıllık aranı ardından bir kez daha Aydın'da olmaktan ve sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın'ın gönlümüzde farklı bir yeri var. Aydın'a son gelişimizde sizlere rahmetli Menderes'in idamdan önce kendisini Yaslı Ada'ya kapatanlara ve ardından ipe götürenlere ithafen yazdığı son mektubu okumuştum. İsterseniz şimdi rahmetlinin 1961'in Eylül'ünde yazdığı bu mektubu bir kez daha hatırlayalım. Anneler sizler için bu çok önemli. Ne diyor rahmetli, 'Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki, 'Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını 17 sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü, ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun.' Menderes'le birlikte 592 kişinin aylarca demokrasi ve adalet tarihimize yüz karartıcı olarak geçecek nobranlıkla yargılandığı Yaslı Ada'yı biliyorsunuz. Biz milletimizin adını Yaslı Ada'ya çevirdiği bu yeri demokrasi ve özgürlükler adası haline getirdik. İşte AK Parti bu. Bizim CHP'den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu" dedi.

Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline getirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salonda yargılananlardan biri de öğrenciliğinde Milli Türk Talebe Birliği Başkanlığı, Demokrat Parti hükümetlerinde Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlığı, Başbakan yardımcılığı, meclis başkan vekilliği görevlerini yapan, Milli Eğitim Bakanlığı döneminde din derslerini müfredata alan, imam hatip okullarının ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nün açılmasına öncülük eden hayatını ülkesine ve milletine hizmete adayan hemşehrim Ahmet Tevfik İleri'ydi. Yassıada Mahkemesi tarafından önce idama mahkum edilen ardından cezası ömür boyu hapse çevrilen İleri, yattığı Kayseri Cezaevinde hastalanmış ardından vefat etmiştir. Merhum İleri, vefatından önce ailesine yazdığı mektupta 'Size mal mülk servet bırakamadım. Yalnızca şerefli, namuslu, erkek bir ad bıraktım diyor. Şimdi demokrasi ve özgürlükler anısına merhum İleri'nin torunu, partimin Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Ömer İleri kardeşimize bağlanıyoruz" dedi.

'UMUT MEKANI OLMUŞTUR'

Telekonferansla alana bağlanan İleri, "Şu an 27 Mayıs darbesini takiben aralarında rahmetli dedem dönemin bakanlarından Tevfik İleri'nin de bulunduğu Demokrat Parti ileri gelenlerinin darbeciler tarafından yargılandığı ve tarihimize kara bir leke olarak geçen, hukuk cinayetinin yaşandığı spor salonundayız. Millete yürütülen bir hizmet sürecinin sonucunda Demokrat Partililer bu salonda akla hayale gelmeyecek suçlamalarla ve hukuk kuralları gözetilmeksizin yargılandı. Maalesef bu milletin başbakanı ve 2 bakanımız darbeciler tarafından şehit edildi. Bu salona ilk kez ortaokulda okurken geldim. O günlerde bu salon bizler için ülkemiz adına kaçırılmış kalkınma fırsatlarını, çiğnenmiş milli iradeyi ve mağdur edilmiş büyük devlet adamlarımızı anımsatan bir yas odasıydı. Bugün ise liderliğinizdeki 20 yıllık AK Parti iktidarının sonucu olarak bize demokrasimizin temeli olan milli iradeyi, ona sahip çıkan kahramanları, milletiyle barışık devletimizi ve Türkiye Yüzyılı'na hazırlanan özgüveni yüksek ülkemizi anımsatan umut mekanı olmuştur. Millete vurulan darbeden yaklaşık 60 yıl sonra dahi idamlardan sorumlu olanlar yaptıklarından dolayı milletten özür dilemekten acizler. Türkiye'nin geleceğine yönelik hiçbir milli vizyon ortaya koyamayan bu zihniyet 60 yıl önce bulunduğu noktadan zerre kadar ilerleyebilmiş değil. Ne mutlu bizlere ki o kahramanların maddi ve manevi torunları olarak bizler, onların baş koydukları milli atılım yolunda sizin liderliğinizde canla başla mücadelemizi otaya koymaya devam edeceğiz. Bu millet inşallah 14 Mayıs günü mandacı siyaset anlayışına 'Yeter söz de karar da milletindir' diyecektir" ifadelerini kullandı.

'İŞTE CHP BU, BUNLARI İYİ TANIYIN'

Bağlantının ardından konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah ülkemize bir daha böyle felaketler, facialar, acılar yaşatmasın. Darbeciler ülke yönetimi eline geçirince, başa getirdikleri Cemal Gürsel'in ilk işi CHP'nin ebedi şefi İnönü'yü telefonla aramak oldu. Gürsel telefonla İnönü'ye 'Emirleriniz bizim için peygamber buyruğudur paşam' diyor. İşte CHP bu, bunları iyi tanıyın. Aydın 14 Mayıs'ta CHP'ye en ideal dersi vermeye hazır mı? Ana kademe, kadın kolları, gençler hazır mıyız? İnönü'de Gürsel'e 'Büyük iş başardınız' diyerek mukabelede bulunuyor. Tek parti faşistleri ve darbeciler Menderes'i devirmenin ve ardından idam etmenin sevincini böyle yaşarken hesap etmedikleri bir şey vardı. Milletimiz, Menderes'i de mücadelesini de daima kalbinin en mutena köşesinde yaşatmış, fırsatını bulduğu her anda onun mirasını yeniden ayağa kaldırmıştır. Nitekim rahmetli Özal'ın gayretleri ile Menderes'in ve aynı şekilde idam edilen bakanların Zorlu ve Polatkan'ın naaşlar 1990 yılında İstanbul'daki anıt mezara nakledilmiştir. Şimdi Anıt mezara bağlanıp şehitlerimizi bir de oradan yad edelim" dedi.

Anıt Mezar'a bağlanarak İstanbul Müftüsü tarafından dua okundu. Merhum Başbakan Adnan Menderes ve idam edilen bakanların Zorlu ve Polatkan'ın için Fatiha okundu.

'YETER SÖZ MİLLETİNDİR SLOGANINA ÇÖKMEK İSTEYENLER VAR'

Dua'nın ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, "Bizim ne cumhuriyeti kurmamız kolay oldu, ne demokrasiye geçişimiz, ne hamlelerimizi gerçekleştirmemiz kolay oldu. Her adımını büyük mücadeleler ve büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz bu büyük sürecin şahikası AK Parti'nin 20 yıldır ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetler dönemidir. Türkiye Yüzyılı'nın, cumhuriyetimizin ilk asrında yaşadığımız tüm bu tecrübelerimiz ve elde ettiğimiz kazanımların üzerine inşa etmek için 14 Mayıs'ta bir kez daha hep beraber sizlerle sandığa gidip sandıkları patlatmaya var mıyız? Desteğiniz çok önemli. Durmak yok. Milli mücadelenin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 Nisan 1920'den Demokrat Parti'nin iktidara geldiği 14 Mayıs 1950'ye oradan Türkiye Yüzyılı destanının sembolü olacağına inandığımız 14 Mayıs 2023'e varan bu uzun ve meşakkatli süreçte ödediğimiz her bedelini karşılığını alacağımız bir döneme giriyoruz. İşte bu dönem doğru yol. Bu doğru yola var mıyız? Aziz vatan topraklarındaki bin yıllık varlığımızın geleceğimizi şekillendirecek kritik bir tercihin eşiğindeyiz. Ülkeyi, tekrar vaktini ve enerjisini heba edecek, kaos günlerine geri döndürmeye, belirsizlik iklimine sürüklemeye heveslenenlerin karşısına biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla çıkıyoruz. Bırakın dirisine ölüsüne bile tahammül edemedikleri Menderes'in aziz hatırasını kirletecek bir yüzsüzlükle onun 'Yeter söz milletindir' sloganına çökmeye çalışanlar var. Kim bu kim? Bay Kemal. 14 Mayıs, Kemal'in Bay Bay Kemal olacağı gündür. Menderes'in idama giderken milletimize emanet ettiği o tespitindeki gibi 'Yine efendilerinin emriyle kurdukları masadan yeniden tarihe yüz karası olarak geçecek işler yapmanın peşindeler. Program diye millete sundukların metnin vaatlerin çoğu ya bizim tarafımızdan son 20 yılda yapılmış ya zaten yapılmakta olan işler. Kalan başlıklar da bu ülkenin ve milletin tüm kazanımlarını yok edecek, efendilerinden aferin almak için güvensizliği, istikrarsızlığın, kavganın çekişmenin sembolü eski Türkiye'yi yeniden hortlatma vaadinden ibarettir. Bunlar hazırladıkları program için 'Avrupa bize aferin diyecek' diye övünenler, iplerin emperyalist sömürgecilerin ellerinde olduğunu ikrar ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'AYDIN'DAN MEYDAN OKUYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Yeter söz milletidir' sloganına çökmeye çalıştığını savunarak, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal, milli mücadeleyi müstevlilere karşı vererek artık ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız şanlı cumhuriyetimizi kurmuştur. Biz de hayatımızın her döneminde bilhassa da son 20 yıldır her alanda emperyalist sömürgecilere karşı mücadele vererek ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Cumhuriyetimizin ilk asrı boyunca yaşadığımız her felaketin gerisine baktığımızda aynı kirli elleri, kirli senaryoları ve aynı zavallı kuklaları görüyoruz. Bugün de bizim ve ülkemiz aleyhinde yürütülen kampanyaların çoğu yalan ve iftira üzerine kurulu saldırıların sebebi işte bu oyunları bozmuş, özgür ve müreffeh Türkiye'nin yolunu açtığımız içindir. İşte burada Aydın'dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vurmaya başaramayacaksınız. Milletimizin kazanımlarını elinden almayı başaramayacaksınız. 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçmeyi de başaramayacaksınız. Aydın, bu vesayet heveslisi muhterislere 14 Mayıs'ta bir kez daha yeter diyor muyuz? Aydın, ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşan küresel vesayetçilere ve maşalarına 14 Mayıs'ta yeter söz milletin diyor muyuz? Aydın, 14 Mayıs'ta 'Yeter söz de karar da gelecek de milletin' diyerek Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyor muyuz? Aydın güvenli, huzurlu müreffeh Türkiye'nin yolunu 14 Mayıs'ta sandıkta bir kez daha açıyor muyuz? Aydın, cumhuriyetimizin yeni asrını bir olarak, diri olarak, kardeş olarak hep birlikte Türkiye olarak kucaklıyor muyuz? Bir türlü yerli ve milli olamayan zata 14 Mayıs'ta 'Bay Bay Kemal' diyor muyuz? Aydın'da yükselen bu sesi duyup da yüreği titremeyen var mıdır? Rabbim hepinizden razı olsun. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bay Bay Kemal hangi yüzle utanamadan Menderes'e ait olan 'Yeter söz milletindir' ifadesine çöküyor. Ne yüzsüzsün ya. Bir de bunu partisinin binasına asıyor. Bay Kemal, rahmetliden sonra 'Yeter söz milletindir' sloganı bize aittir. Bunlarda yüz yok ki. Kalkıp da yeter söz milletindir sözüne sahipleniyorsun. 14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar. Akşam da gençlerle beraber olacağız. Coşkunuzu farklı görmek istiyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte 14 Mayıs'ta sandıklardan Cumhur İttifakı'nı çıkaracağız."

AYDIN'A HİZMETLERİ ANLATTI

Aydın'a yapılan hizmetlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte ülkemiz kazandırdığımız eserlerin, milletimize getirdiğimiz hizmetlerin en yakın şahidi sizlersiniz. Özetin özeti, Aydın'a son 20 yılda toplam 40 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde şehrimiz 3 bin 430 yeni derslik, gençlik ve sporda, 11 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık, 40 spor tesisi yaptık. Aydın'da büyükşehir siz ne yaptınız? Aydın'a, yaptıklarınızı görelim. Sosyal yardımlarda Aydınlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 milyar TL tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, 4 hastane olmak üzere 59 adet sağlık tesis yaptık. Bünyesindeki 950 yatakla muhteşem bir eserler olacak Aydın Şehir Hastanemizle 9 birlikte yeni sağlık tesisin inşası devam ediyor. Çevre ve Şehircilikte TOKİ eliyle bin 668 konutu altyapı ve üst yapısıyla beraber tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 1071 konut devam ediyor. Şimdi de 'İlk evimle 3 bin 327 konut daha inşa edecek, ilk arsamla 7 bin altyapılı arsa vereceğiz. Şehrimizde bugüne kadar 8 bin 929 riskli bağımsız bölümün kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik. 4 millet parkı projesinden 2'sini tamamladık, diğerleriyle ilgili çalışma sürüyor. Ulaştırmada, 114 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesinin 381 kilometre çıkardık. Nereden nereye. İzmirAydın otoyolunu, Aydın çevre yolunu tamamlayarak trafiğe açtık. Yapımı devam eden Aydın-Denizli-Antalya otoyolunu, Aydın çevreyolu ayrımı ile Denizli çevre yolu ayrımındaki onarımı seneye tamamlıyoruz. Didim Yat Limanı'nı tamamladık. Tarım, hayvancılık ve ormancılıkta Aydın'a 14 baraj, 12 gölet, 5 hidroelektrik santral, 7 arazi toplulaştırma, 38 sulama tesisi ve 16 yer altı depolama tesisi inşa ettik. 4 baraj daha inşa ediyoruz. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle 548 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden sulama tesisleri ile 290 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız. Aydınlı çiftçiye toplam 6.5 milyar TL tutarından tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide, bir teknopark 9 Araştırma Geliştirme Merkezi, 3 tasarı merkezi kurduk. Enerji, Aydın, Çine, Efeler, İncirliova, Kuşadası, Nazilli ve Söke'ye doğalgaz götürdük. Bunlarla kalmıyoruz, bugün de yatırım tutarı 1 milyar 68 milyon lirayı geçen 92 kamu projesinin ve 1 milyar 138 milyon liralık yatırımla tamamlanan 10 özel sektör tesisinin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Eğitimde, inşası tamamlanan okullarımız ile 200 kişilik pansiyonumuzun, gençlik ve sporda ilçelerimize yapılan sahalarımızın, sağlıkta ilçelerimize kazandırılan sağlık tesislerimizin resmi açılışını yapıyoruz. Tarımda, DSİ tarafından inşası tamamlanan Çine drenaj kanalı, Çine arazi toplulaştırma projelerinin, Nazilli Yakacık göletini ve diğer yatırımları resmen hizmete açıyoruz. Tek millet, tek bayrak tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. He birlikte 14 Mayıs'ta sandıklardan Cumhur İttifakı'nı çıkaracağız.

Erdoğan konuşmasının ardından Sultanhisar, Köşk, Koçarlı, Yenipazar ve Germencik'e merkezden doğalgaz verilmesi için düzenlenen törene bağlandı. Erdoğan, "Bizde icraat var. Birileri de 7'li masanın altında tekmeliyorlar birbirlerini. 14 Mayıs'ta, Bay Bay Kemal ve arkadaşları diyor musunuz? dedi. Ardından toplu açılış kurdelesi kesildikten sonra Cumhurbaşkanı, hoparlörden çalan Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara duymayanlara' şarkısını vatandaşlarla birlikte söyledi. Erdoğan'ın bu sırada duygulandığı görüldü.

'BİRİLERİ İCAZET TURUNA ÇIKIYOR'

Mitingde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Adnan Menderes'in evlatları, torunları 14 Mayıs'a giderken Efeler Meydanı'ndan yine Türkiye'ye çok güzel bir mesaj veriyor. Yöremiz o zaman Ege 'Artık yeter. Söz milletindir' demişti. Şimdi bir kez daha nasıl daha önceki seçimlerde 'Yeter söz milletindir' demişsek 14 Mayıs'ta aynısını söyleyeceğiz. Birileri aday olmak için icazet turlarına çıkıyor. Bir gün Amerika'da, İngiltere'de Almanya'da. Cumhurbaşkanlığı için icazet buralardan mı alınır? İcazet milletten alınır. Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar icazeti de izni de milletten aldı. Aldığı bu izinle hizmeti de milletiyle beraber yaptı. Bay Bay Kemal demeye hazır mıyız?" dedi.

'BUNLAR ÇÜRÜK DOMATES'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuşmasında, "Recep Tayyip Erdoğan başbakan olduğunda ülke 10 gün sonrası göremiyordu. Çıktı ve 'Hedef 2023' dedi. Bugün 2023. Bir gün önünü görmeyen Türkiye'nin önüne 20 yıllık vizyon koydu. Yetmedi '2053, 2071' dedi. Recep Tayyip Erdoğan şimdi Türkiye'ye başka bir şey söylüyor. Avrupa kışın soğuktan donarken bir şey söylüyor. Şimdi Türkiye ayağa kalk, Türkiye Yüzyılı diyoruz. Biz yitirdiklerimizi bulduk. Menderes yitirğimizdi, onu Recep Tayyip Erdoğan'la bulduk. Recep Tayyip Erdoğan sadece bu ülkede yatırımlar yapmadı. Bu ülkede büyük bir zihniyet devrimi gerçekleştirdi. Garip garip konuşanlar da var. Bu Kılıçdaroğlu'nu tanıyorsunuz değil mi? Kılıçdaroğlu ve CHP, terör örgütlerinin Hatay'ın karşısında fink atması için, Türk askerinin orada mücadelesi etmesini engellemek için tezkereye 'Hayır' dedi. Talimatı Amerika veriyor. Geçenlerde Kılıçdaroğlu, Apo'nun geçmişten arkadaşını kendisine danışman yaptı. Bir televizyon programında CHP Genel Merkezi'nde Ay-yıldızlı bayrağı kaldırdılar. Masanın altında PKK ile iş tutuyorlar da onun için. Bu millet bunu anlar. Bunlar çürük domates. Size şikayet ediyorum. Diyor ki, cari açığı kapatmak için Türk devleti polis, jandarma ve askeriyle beraber uyuşturucu ticareti yapıyor. Yazıklar olsun. Dağları tertemiz yaptık ya onun intikamını alıyor. Geçenlerde TSK'ya hakaret ediyor. Bir de Ali Babacan var. Anayasadan Türklüğü çıkaracakmış. Sen değil senin gibi milyon gelse bunu yapamaz, yapamaz, yapamaz. İHA'lar SİHA'lar terör örgütünü bitirdi ya kaldıracaklarmış" dedi.

'AKŞENER'E GÜVENMEZDİK'

Altılı masayı eleştiren İçişleri Bakanı, "Meral Akşener geçen gün Diyarbakır'da 'Artık bu kan dökülme, kan dökme işi bitsin' dedi. Kim kan dökücü? Mehmetçik mi, jandarma mı, polis mi? Sen PKK ile anlaşacaksın diye yıllardır bu ülkenin birlik ve beraberliğini sağlamak için canlarını feda eden polisimize, askerimize, jandarmaya kan dökücü dersen bunun hesabını bu millet sorar. Ben onunla Doğru Yol Partisi'nde siyaset yaptım. Biz ona hiç güvenmezdik. DYP'de Tansu Çiller'i sattı. AK Parti'nin kuruluşunda geldi, bir günde Recep Tayyip Erdoğan'ı sattı. Sonra MHP'ye gitti. Bir günde orayı da sattı. Şimdi de 6'lı Masa'yı devir devir döndürüyor. Hangi gün satacağım diye bekliyor. Hiç güvenilmez. Bir de Ahmet Davutoğlu var. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanından ayrılanlar sudan çıkmış balığa dönerler. Babacan'la beraber Fransa'da öldürülen, PKK bayrağıyla gömülen PKK'lıya başsağlığı dilediler. Bunlara Amerika'nın çocukları diyorum çok kızıyorlar. Bu Amerika'nın çocuklarına 14 Mayıs'ta haddini bildirecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

'MENDERES'İN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ'

Mitingde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ülkemizin en gözde yerlerinden olması için Aydın için gece gündüz çalışıyoruz. Nerede afet olsa 2 saat sonra oradayız. Vatandaşın ne ihtiyacı varsa tüm bakanlarımızla gidiyoruz. Acelemiz milletimize hizmetlerimizi bir an önce götürmek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yaptık. Aydın'a da 3 bin 327 konut inşa ediyoruz. 7 bin de konut yapılacak arsayı hazırlıyoruz. Ülkemizin 50 yıllık geleceğini planlıyor, yaşanabilir bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Aydın'a 4 tane Millet Bahçesi kazandırıyoruz. Buralar bir buluşma mekanı olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi konuşmasında, Adnan Menderes'in hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kirişçi, "Bugün yine açılışlarımız var. Pek çok eser hizmetinize sunulacak. Bu eserler ülkemize ve Aydınımıza hayırlı olsun. DSİ'nin de 5 projesi var. Bu projelerin bedeli 577 milyon 400 bin liradır. Aydın'a yatırım yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Aydın'ın bu üretimi devam edecek biz de desteklemeye devam edeceğiz. 5 projemizden biri rahmetli Adnan Menderes'in hapishanedeyken hayaliydi. Hayali Çine Çayı'nın kenarında gezinti yapmaktı. 1869'da Sultan Abdülaziz, Çine Barajı'nı gündeme getiriyor. 5 tane sultan 59 tane hükümet değişiyor, maalesef yapılamıyor. Kime nasip oldu? Eser siyaseti yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kısmet oldu. 14 Mayıs'ta birilerine 'Bay Bay' demenizi bekliyoruz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Açılışlarımız Aydın'a hayırlı olsun. Tüm sporcularımız, herkes bu güzel imkanlardan yararlanacak. Siz değerli hemşehrilerimize hayırlı olsun. Durmak yok, yola devam. Durmayacağız, beklemeyeceğiz, bir an olsun tereddüt etmeyeceğiz. Hemen yeni projelere yeni yatırımlar için kollarımızı sıvayacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti mazisi binlerce yıla dayanan kutlu bir davadır. Bu hareket aziz milletin hareketidir. İlhamımızı Avrupa'dan Aferin almaktan almıyoruz. Yarınlara milletimizin kararlarıyla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZ SİYASETTEN ALTILI MASAYI ATACAK'

Mitingde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Aydın'a son 19 yılda 5,7 milyar liralık enerji yatırımı yaptık. Aydın'ın elektrik altyapısını yeniledik. Şehrimize 2011'de doğalgazı getirdik. Bugün de inşallah Koçarlı'yı, Köşk'ü, Germencik'i, Sultanhisar'ı ve Yenipazar'ı doğal gazla buluşturacağız. Bütün yatırımlarımız, bütün projelerimiz Aydın için, büyük ve güçlü Türkiye için, geleceğimiz için, gelecek nesillerimiz için, Türkiye Yüzyılı için. Bizler milletimizin karşısına projeyle, yatırımla çıkarken, biliyorsunuz birilerinin derdi Avrupalılardan 'Aferin' almak. Bunların derdi vatan, millet değil. Bunların derdi milletin olurunu, rızasını almak değil. Bunların derdi ne Aydın ne Türkiye, bunların derdi kendilerini efendilerine beğendirmek. Bunlar 6'lı Masa mı, 6'lı maşa mı belli değil. Başka biri de çıkmış diyor ki 6 lider onay vermeden karar alınamaz. Cumhurbaşkanı 6 liderden ayrı karar alamaz. Soruyorum size Aydınlılar 6 kafadan 6 ayrı ses. Böyle bir sistem memlekete huzur getirir mi? Çözüm üretir mi? Milletin derdine derman olur mu? Ama ben inanıyorum. Nasıl ki paradan 6 sıfır attık. Milletimiz de siyasetten altılı masayı atacak inşallah" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın Tolga TAHÇI Burhan CEYHAN Kenan YEŞİL

