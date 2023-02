Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vuramayacaksınız (2)

'EFENDİLER OYUNU BOZMAYA HAZIR MIYIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'daki mitingin ardından Nazilli Belediye Meydanı'nda halka seslendi. Konuşmasında Nazilli'de karşılaştığı ilgiden çok memnun olduğunu ifade eden Erdoğan, üzerinde 'Önce Yassıada'da şimdi masada, altısı bir arada, biri de masa altında, oyunu bozalım gari efem' yazılı bir apartmana asılan pankarta atıfta bulunarak "Karşımda bir başka pankart var. 'Önce Yassıada'da, şimdi masada' ama orada bir yanlışlık var 'Altısı bir arada demişler' değil, yedisi bir arada. Biri de masanın altında, şimdi oldu. Oyunu bozalım gari efem. Efeler oyunu bozmaya hazır mıyız? Burada sizlerle olmaktan çok memnuniyet duyuyorum. Aydın'da toplu açılış yaptık ve orada kardeşlerinizle coşkulu bir buluşma gerçekleştirdik. Aydın'a gelmişken Nazilli'ye uğramadan gidilir mi? Eser ve hizmet siyasetini tercih ederek partimize katılan belediye başkanımızla birlikte muhteşem katılımla bir aradayız. Hayırlı olsun" dedi.

Konuşmasında Nazilli'ye yapılan yatırımları sıralayan Erdoğan, "Bizi Nazilli iyi tanır. Eğitimde 557 yeni derslikle, 2 kapalı spor salonu 2 pansiyonla tanır. Gençlik ve sporda yaptığımız 4 yeni bina ile yatak kapasitesini 2 bin 107 öğrenci yurtlarımızla tanır. İnşa ettiğimiz yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi, 10 futbol sahası ve tenis kortuyla tanır. Sağlıkta 400 yataklı Nazilli Devlet Hastanesi, görüntüleme merkezi, diş ünitesi ile diğer tesisleri ile bizi tanır. İlk Evim Projemiz kapsamında yapacağımız 139 konut ve hizmete açtığımız millet bahçesi ile tanır. Tarım ve ormanda, İsabeyli barajı Aşağı Yakacık göleti, yeraltı su depoları, sulama tesisleri ve ıslah ettiğimiz 13 dereleri ile tanır. İnşa etmekte olduğumuz şehrin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını giderecek olan tesisle tanır. Bitkisel üretim, hayvancılık, afet zararı kapsamında buraya aktardığımız 50 milyon liralık, kırsal kalkınma ile hayata geçirdiğimiz 61 proje ile tanır. Toprakla buluşturduğumuz 68 milyon fidanla, bal ormanları ile bizi tanır. Getirdiğimiz doğal gazla bizi tanır. Biz Nazilli'yle, Nazilli kardeşlerimizle günün her saati kalben birlikteyiz. Bu kalbi ve hasbi muhabbetimizi artırarak devam ettireceğiz. Fazla bir şey kalmadı, şubat, mart, nisan hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlamaya var mıyız? Oyunu bozmaya var mıyız efem? Ana kademe çok çalışmaya, hanım kardeşler çok çalışmaya, gençler durmak yok" ifadelerini kullandı.

'NAZİLLİ'Yİ TARİHİNE POTANSİYELİNE YAKIŞIR HALE GETİRECEĞİZ'

Pamuğun, incirin şehri Nazilli'nin milli mücadelede işgali ve kurtuluşu yaşamış istiklalin kıymetini çok iyi bilen şehir olduğunu kaydeden Erdoğan, "Sanayi ve tarımla üretim şehridir. Adnan Menderes üniversitemizde kullanılan Nazilli basma fabrikası 1995'teki özelleşmenin ardından adeta kaderine terk edilmiştir. Cumhuriyetin bu güzide yadigarına biz sahip çıktık koruma altına aldık. Tarım sanayi ve kültür bakanlarımızla, belediyelerimiz ve diğer kurumlarımızla burayı tarihine potansiyeline yakışır hale getireceğiz. İnşallah burada bir teknopark açarak işe başlıyoruz. Diğer projeleri ardı ardına hayata geçireceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in Nazilli´ye kazandırdığı şehirdeki her haneye dokunmuş bu esere sahip çıkamayanların kimler olduğunu anlatmama gerek var mı? Kimler olduğunu biliyorsunuz. Sizin karşınıza her gelişlerinde Atatürk'ü istismar ederler. Hazırladıkları programda, hep istismarını yaptıkları Atatürk'ün mirası ikbal ve istiklal davasına yer vermezler. Ülkenin ve milletinin düşmanlarını adıyla anamaz, onlara yaranmak için 40 takla atarlar. İnsanlarımızın hak, özgürlük ve refah taleplerine karşılık gelecek dişe dokunur hiçbir proje geliştirme; tam tersine yapılanları yok etme, tersine çevirmek dışında bir söz söylemezler. İstanbul-İzmir kaç saatti? 7.5 saatti. 3 saat 15 dakikaya kim indirdi. Biz yaparız, onlar laf üretir. Biz icraatın partisiyiz. Geldik, 26 havalimanı vardı şimdi 58 havalimanı var. 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi 30 bin kilometre bölünmüş yol var. Yol medeniyettir, su medeniyettir, doğalgaz medeniyettir. Hanım kardeşlerimiz siz ne çileler çektiniz. Kömürü yakacaksın, isini koklayacaksın, şimdi düğmeye bas evin her yerinde ısın, bu medeniyettir. Bu medeniyetin adı AK Parti'dir. Baştan savma vaatlerle değil geleceğe ışık tutacak programlara ihtiyaç duyuyoruz. Masanın altında birbirinin ayağını tekmelemekten bunlar bu işlere fırsat bulamıyorlar. Ama durmak yok, 3 ay kaldı 3 ay. 14 Mayıs'ta sandıklara bunları gömüyor muyuz? Bunların nefesini kesiyor musunuz? Bunlar batıdan talimat alıyor, batı bunlara ne diyecekmiş? 'Aferin' umuyorlar. Size, 'Batı aferin' desin, bize Ahmet'im, Mehmet'im, Ayşem 'Aferin diyecek. 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal ve arkadaşlarına bay bay diyor musunuz?" dedi.

'MUHALEFETTEN TEK BEKLENTİMİZ AZICIK HAKKANİYET, AZICIK İZAN, AZICIK İDRAKTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında muhalefete de seslenerek, "Cumhuriyetin ilk asrını en parlak 20 yılına imza atmış olarak cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı'yla karşılamaya hazırlanıyoruz. 208 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını başlangıç kabul ederek yeni ve daha büyük bir atılıma hazırlık içindeyiz. Muhalefetten tek beklentimiz azıcık hakkaniyet, azıcık izan, azıcık idraktır. Ülkenin kazanımlarına düşmanlık etmek, hasetlik, bunların eskiden alışkanlığıdır. Nazilli'yi bu gece herhalde televizyonlardan izlerler. Nazilli bu gece en güzel dersi verecek. Nazilli'den ne bekliyorum biliyor musunuz? Rahmetli Menderes'in kabrinde inanıyorum ki siz çok daha rahat uyumasına vesile olacaksınız. Menderes ve arkadaşlarını idama götürenler kimlerdi? Bu CHP zihniyetiydi ve yandaşlarıydı. Bunun hesabını sormaya hazır mıyız? Nazilli'den tüm Türkiye'ye sesleniyorum; öyleyse durmak yok. Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisinden dahi bahsettiler mi? Türk milletinin zeka gayretinin mahsulü olan bin bir eserlerden birisine başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden birisini dahi benimseme fazileti gösterdiler mi? Aksine her muvaffakiyetten bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz?' Rahmetli Menderes'in bunları söylemesinin üzerinden 70 yıl geçti. Bir arpa boyu yol alamayanlardan, ülkenin milletin hayrına biraz iş beklemenin beyhudeliği ortada değil mi? Bizi asıl üzen yerli ve milli hassasiyet taşıdıklarını ümit ettiğimiz kimilerinin de tek parti faşizminin değişmeyen bu kör husumet seline kapılmalarıdır. Milletimiz hayranı olduğumuz o engin feraseti ile herkese kulak verir, herkesi dinler, tartar, vakti, saati geldiğinde kendisi ve evlatları için en hayırlısı ne ise tavrı gösterir. 14 Mayıs o tavrın gösterileceği gün olacak. Terör örgütlerine gerekeni yaptık mı? Şimdi terör örgütleri ile kol kola gezen bu altılı, masa altındakilerle yedililere 14 Mayıs'ta unutamayacakları bir dersi verelim. Şöyle bir ellerimizi kaldıralım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yolumuz açık olsun, 14 Mayıs inşallah Türkiye'nin yeniden uyanışına, dirilişine vesile olsun diyor, sizlere saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla" diye konuştu.

Konuşmanın ardından meydanda çalınan Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara duymayanlara' adlı şarkısını Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar birlikte söyledi. Erdoğan daha sonra İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

BAKAN NEBATİ, 'YÜKSEK FAİZ, YÜKSEK MALİYET YOK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kalabalığa seslendi. Bakan Nebati, "Nazilli ile yol boyunca duranlar AK Parti'nin liderinin 14 Mayıs'ta 'Yeter söz de karar da milletindir' dediği gibi oy gününü bekliyor. Bizler hazırız. Sandıklar da hazır. Dillerini yuttular. Soruyorum 6´lı Masa´nın ekonomi kurmaylarına, '2 yılda enflasyonu düşüreceksin değil mi? Net bir soru soruyorum. Faizi artıracak mısın arttırmayacak mısın? 'Bu millete faizi arttırarak geliyorum' diyorsan kusura bakma. Biz finansman maliyeti düşük, çiftçi, imalatçı, patron da iyi işler yapsın, diye düşük faizle kredi veriyoruz. Yüksek faiz, yüksek maliyet yok. Üretim var, büyüme var, biz böyle yolumuza devam edeceğiz. Aydın, 'Oyunu bozalım' diyor" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da konuşmasında, "Bizler yollar, köprüler yaparız, vatandaşımıza aş oluruz iş oluruz. Milletimizin hayatını kolaylaştırmaya ülkenin önünü açmaya devam edeceğiz. Aylar oldu aday çıkaracaklar. Herhalde biz bu seçime rakipsiz gireceğiz. 14 Mayıs'tan bütün dünyaya, Nazilli'den tüm dünyaya haykıracak mısınız?" diye konuştu.

'81 İLDE EĞİTİM SEFERBERLİĞİ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de son 20 yılın, bu ülkenin evlatlarının her türlü hizmete erişiminin kolaylaştığı bir 20 yıl olduğunu belirterek, "Eğitim bunların başında geliyor. Eğitimde durum 2000'li yılların başında kötüydü. 5 yaştaki okullaşma oranları yüzde 11 düzeyinde iken, liselerde ise yüzde 44'tü. Yani lise çağındaki çocukların yarısı eğitimin dışındaydı. Eğitim seferberliği başlatıldı. 81 ilde 922 ilçede devasa yatırımlar oldu. Bugün okul öncesi okullaşma oranı yüzde 95'e çıktı yüzde 11'den. Lisede ise yüzde 44'den yüzde 97'ye çıktı. Bu ülke beşeri sermayesini ilk defa verimli kullandı" dedi.

Bakan Özer, 2023 yılında Aydın'a yapılan eğitim yatırımının 2 milyar liraya ulaştığını da ifade etti.

Ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vatandaşlara hitap etti.Nevra UÇKAÇ / Kenan YEŞİL, AYDIN (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Nevra UÇKAÇ / Kenan YEŞİL

