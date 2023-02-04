Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vuramayacaksınız (3)

AYDIN'DAN AYRILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın programında basına kapalı olarak gerçekleştirilen gençlik buluşmasının ardından kentten ayrıldı. (DHA)Nevra UÇKAÇ / AYDIN, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Aydın Nevra UÇKAÇ
2023-02-04 21:42:34
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.