Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ayağına tekrar prangalar vuramayacaksınız (3)

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AYDIN'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın programında basına kapalı olarak gerçekleştirilen gençlik buluşmasının ardından kentten ayrıldı. (DHA)Nevra UÇKAÇ / AYDIN, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Aydın Nevra UÇKAÇ

2023-02-04 21:42:34



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