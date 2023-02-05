Aydınlı genç futbolcudan acı haber

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AYDIN,(DHA) Aydın'da daha önce profesyonel olarak 2014-2016 yılları arasında Çine Madranspor'da, amatör olarak da Aydınspor'da forma giyen futbolcu Refik Koray Kocademir, 24 yaşında hayatını kaybetti. 2019 yılından beri rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Kocademir'in durumunun ağırlaştığı, doktorların tüm müdehalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Refik Koray Kocademir'in cenazesi Çine Merkez Çarşı Camisi'nde bugün ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Karakollar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-02-05 15:14:57



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