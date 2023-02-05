Eşin Group Nazilli Belediyespor - Sivas Belediyespor: 4-0

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) -
STAT: İlçe
HAKEMLER: Can Cengiz, Servet Bozkurt, Ozan Burak Akduman
EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Mehmet (Dk. 65 Mert Özyıldırım), Nuh (Dk. 65 Doğukan), Emre, Furkan, Mert Er (Dk. 75 Bilal), Şükrü Kaan, Nurettin, Alim (Dk. 73 Anıl), Berkay (Dk. 73 Hüseyin Cihan), Bertuğ
SİVAS BELEDİYESPOR: Taha Gökhan, Arda, Emre (Dk. 46 Burak), Furkan, Mehmet (Dk. 75 Halil İbrahim), Halil Göçer, Mutlu (Dk. 46 Güray), Barış (Dk. 80 Kaan), Oğuzhan (Dk. 46 Arda), Safa
GOLLER: Dk. 37 Alim, Dk. 45 Nurettin, Dk. 45+4 ve Dk. 70 Bertuğ (Nazilli Belediyespor)
SARI KARTLAR: Bertuğ (Nazilli Belediyespor) Arda (Sivas Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Belediyespor evinde düşme potasındaki Sivas Belediyespor'u farklı mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi: 4-0. Siyah-beyazlılar 37'nci dakikada Alim'le gol perdesini açtı: 1-0. Müsabakanın 45'inci dakikasında Nurettin farkı ikiye çıkarırken, 45+4'te Bertuğ durumu 3-0'a getirdi. Maçın ilk 45 dakikalık bölümünü 3-0 önde tamamlayan Nazilli Belediyespor 70'te Bertuğ ile bir gol daha buldu: 4-0. Karşılaşmadan 4 farklı üstünlükle galip ayrılan Nazilli Belediyespor puanını 25'e çıkarıp ateş hattından uzaklaştı. Sivas Belediyespor 11 puanda kalıp düşme potasında yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2023-02-05 16:00:36
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