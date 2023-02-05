Kuşadasıspor - Amberçay Eynesil Belediyespor: 0-0

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Tülay AKSAY / KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Melih Aldemir, Tahir Yalçın, Emrah Altındağ

KUŞADASISPOR: Necati Özgür, Çağrı, Murat, Hasan, Osman (Dk. 57 Emirhan), Taha Yalçıner (Dk. 82 Türker), Onur, Yavuz Selim (Dk. 57 Furkan), Taha Balcı (Dk. 83 Olkan Batın), Muhammet Sait (Dk. 90+1 Hamit)

AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR: Mert Erhan, Maksut (Dk. 90 Özcan), Emre Bayram (Dk. 71 Selahattin Enes), Kadir Samet, Cengizhan, Emre Kars, Bekir Mustafa, Yusuf, Yahya Kemal (Dk. 90 Ali), Furkan

GOLLER:

SARI KARTLAR: Onur, Çağrı (Kuşadasıspor), Emre Bayram, Yusuf (Eynesil Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Çağrı (Kuşadasıspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yaşadığı puan kayıplarına rağmen Play-Off barajından çıkmayan Kuşadasıspor, evinde takipçisi Amberçay Eynesil Belediyespor'la da 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça yükseltti. Ev sahibinde Çağrı, 88'inci dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Puanları paylaşan iki ekipten Play-Off hattındaki yerini koruyan Kuşadasıspor 32, Eynesil Belediyespor 29 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY / KUŞADASI, (DHA)

2023-02-05 16:00:45



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