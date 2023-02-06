Nazilli Belediyespor nefes aldı



NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde düşme hattında yer alan Sivas Belediyespor'u 4-0 yenen Eşin Group Nazilli Belediyespor rahat nefes aldı. Ligde 4 maç aradan sonra kazanan siyah-beyazlılar ateş hattından uzaklaşırken, maç sonunda teknik heyet ve futbolcular büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör Mesut Toros kritik bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Oyuncularım saha içinde çok iyi mücadele etti. 3 puanı almak bizim adımıza çok kıymetli oldu. Bu maçla birlikte takıma moral ve özgüven de geldi. Devamını getirip küme düşme potasıyla ilişkimizi koparacağız" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2023-02-06 10:44:02



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