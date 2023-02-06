Aydın filede tam yol

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AYDIN, (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, galibiyet serisini 4 maça çıkararak 7'nci sıraya yükseldi. Son yenilgisini 6 Ocak'ta VakıfBank deplasmanında alan mavi-beyazlılar daha sonra Türk Hava Yolları, Kuzeyboru (D), Çukurova Belediyesi Adana Demirspor ve Bolu Belediyespor (D) engellerini aştı. Aydın temsilcisi sıradaki maçında ilk yarıda deplasmanda 3-2 yenildiği Sigorta Shop'u konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-02-06 11:26:14



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