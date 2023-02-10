Depremde ölen turist rehberi ile sigorta temsilcisi Kuşadası'nda toprağa verildi



Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden turist rehberi Müzeyyen Gökçen (27) ile Hatay'da depremde ölen sigorta temsilcisi Berk Doğan Ulu (29) Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Hatay´da polisevi de yıkıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinden bir davaya katılmak üzere geldiği Hatay'da polis evinde kaldığı öğrenilen sigorta temsilcisi Berk Doğan Ulu enkaz altında kalıp, hayatını kaybetti. Ulu'nun cenazesi memleketi Kuşadası'na getirildi. Ulu için Kuşadası Hanım Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Ulu'nun emekli polis olan annesi Özlem Ulu ve öğretmen olan babası Ahmet Ulu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti liderleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ulu'nun tabutuna taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin bayrağı serildi.

ANNESİ TABUTUNA GELİN ÇİÇEĞİ KOYDU

Aynı camide depreme konakladığı Adıyaman İsias Otel'de yakalanıp enkaz altında kalarak hayatını kaybeden turist rehberi Müzeyyen Gökçen için de cenaze namazı kılındı. Turist Rehberleri Birliği (TUREB) üyesi olan Gökçen'in cenazesine annesi Özlem Gökçen ile babası İsmail Gökçen, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve beraberindeki protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gökçen'in üzerine Türk bayrağı sarılı tabutu camiye getirildiğinde Özlem-İsmail Gökçen çifti gözyaşlarına boğuldu.

Özlem Gökçen, "Allah'ım kimseyi evladıyla sınamasın, çok zor. Evlendiremedim seni" diyerek, kızının tabutu başına gelin çiçeği koydu.

Cuma namazının ardından ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından Berk Doğan Ulu ve Müzeyyen Gökçen'in cenazeleri Kuşadası Yeni Asri Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2023-02-10 17:44:18



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