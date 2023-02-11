Depremden sağ kurtulan vatandaş: Dışarıya çıkmaya çalıştık, bizi duvardan duvara fırlattı



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- ADIYAMAN'daki depremzedelerin Aydın'a tahliyeleri başladı. İlk gelen 120 kişi arasından Mehmet Sarmaz (48), "Çok büyük bir felaket yaşadık, inanılmaz bir şeydi. Dışarıya çıkmaya çalıştık ama bizi duvardan duvara fırlattı. Çok kuvvetli bir depremdi, kapıyı bulamadık" dedi.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde felaketi yaşayan 10 ilden biri olan Adıyaman'da sağ kurtulan ancak kalacak yerleri olmayan depremzedelerin Aydın´a tahliyeleri başladı. Aydın ile eşleştirilen Adıyaman´a çarşamba günü 6 otobüs gitti. Aydın Valiliği Koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer idaresinde giden otobüslerden 3´ü 120 depremzede ile dün akşam saat 21.00 sıralarında Adıyaman´dan yola çıktı. Yaklaşık 22.5 saat süren uzun yolculuktan sonra depremzedeler bugün akşam saatlerinde Aydın´a geldi. Otobüsten inen vatandaşlar, onları karşılayan yakınlarını görünce gözyaşına hakim olamadı. Birbirlerine sarılarak ayrılan vatandaşları yine diğer vatandaşlar teselli etti. Atatürk Spor Salonu´ndaki toplanma merkezine gelen depremzedeler burada yapılan kayıt işlemlerinin ardından kendilerine ayrılan kamu kuruluşu misafirhaneleri ve konuk evlerine yerleştirildi. 3 bin kişilik yer ayrılan depremzedelerin tahliyeleri yarın ve diğer günlerde de devam edecek.

'GEREKTİĞİNDE 6 BİN KİŞİYİ AYDIN´DA MİSAFİR EDECEĞİZ'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Devletimizin oluşturduğu tahliye planında Aydın, Adıyaman ile eşleştirildi. Aydın Valiliği öncülüğünde ben de ilk kafileyi almak için Adıyaman´a gittim. Durumu yerinde gördük, gerekli görüşmeler sonrasında tahliyeleri başlattık. 6 otobüs ile gittik, bugün itibariyle 120 kişiyle 3 otobüs geldi. Diğer 3´ü ise yarın burada olacak. Her gün bu tahliyeler devam edecek. İlk etapta gelenler kamu kurumlarının konuk evleri ve dinlenme tesislerine yerleşecekler. Kamu kurumlarının yatak kapasitesi yaklaşık 3 bin civarında. İhtiyaç devam ederse turistik tesisleri ve otellerimizi düzenledik. Otellerde de yaklaşık 3 bin kişilik yatak kapasitesi var. Toplamda 6 bin kişiyi Aydın´da misafir edeceğiz. Aydın´daki tüm berimler güç birliği ile sürece hazırlandı" diye konuştu.

'İÇİM YANARAK AYDIN´A GELDİM'

Çiğ köftecilik yapan evli ve 4 çocuk babası Mehmet Sarmaz, "Çok büyük bir felaket yaşadık, inanılmaz bir şeydi. Bizim bulunduğumuz bina çökmedi ancak duvarları yıkıldı. Çöken binalardan kurtulanlar olmadı. Adıyaman merkez komple yıkıktı. Deprem anında uyuyorduk. Dışarıya çıkmaya çalıştık ama bizi duvardan duvara fırlattı. Çok şiddetli bir depremdi, kapıyı bulamadık. Çocuklardan birinin üzerine klima ve vestiyer düştü. Çocuk ise köşeye sıkışarak kurtulmayı başardı. İkinci depremde dışarıdaydık. Çok sevdiğim doktor yeğenim göçük altında kaldı. Onu kurtaramadık. Daha dün cansız bedenine ulaştık. Çok üzgünüz. Adıyaman´da kendime ait 4 dairem vardı. Hepsi kullanılamaz hale geldi. İçim yanarak Aydın´a geldim. Çocuklarımı koyacak yerim yoktu. Eşim ve çocuklarımı burada bıraktıktan sonra Adıyaman´a geri döneceğim. İşyerim yıkıldı evsiz kaldım. Kendi memleketimizde gurbetçi olduk. Buraya geldim çok mutlu oldum. Aydın halkı da bize ilgi alaka gösterdi. Kurtulanları düşünmüyorum enkaz altında kalanların nasıl çıkacağı beni düşündürüyor. Adıyaman etrafındaki yollar yarıldı. İnsanlar yardıma gelemedi. Gelen de sürekli olan depremlerden dolayı panikledi. İkinci deprem birinci depremden daha kötüydü" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-02-11 00:36:13



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