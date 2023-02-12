Çay kenarında bıçaklanarak öldürüldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın İncirliova ilçesinde N.P. (32), çay kenarında tartıştığı Sabri Varol'u (46) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 02.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Yalkı Çayı kenarında meydana geldi. İddiaya göre; Sabri Varol ile N.P. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. N.P., Varol'u bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Sabri Varol, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan jandarma, şüpheli N.P.'yi kameradan tespit edip, operasyonla saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan N.P.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN
2023-02-12 11:40:11
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