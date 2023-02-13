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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediyespor'dan depremzede çocuklara sporla destek

DHA

Nazilli Belediyespor'dan depremzede çocuklara sporla destek


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor, ilçeye gelen depremzede çocuklara spor yoluyla psikolojik destek sağlayacak.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde çok büyük yıkım ve can kaybına neden olurken, ilk günden depremzedelerin yardımına koşan Nazilli, kabusu yaşayan çocuklara duyarsız kalmadı. Nazilli Belediyespor Kulübü, Nazilli Belediyespor Spor Okulları ve NAZGEM (Nazilli Belediyesi Gençlik Eğitim Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi) işbirliğinde ilçeye gelen depremzede çocuklara spor yoluyla psikolojik destek verilecek. Depremden etkilenen çocuklara, antrenör ve rehber öğretmen eşliğinde spor eğitimi verilerek bir nebze de olsa deprem unutturulmaya çalışılacak.
Depremin yaralarını sarmak ve spor yaparak depremi unutmaya çalıştırılacak çocukların bu durumu çabuk atlatmaları için imkanları seferber edeceklerini söyleyen Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Depremin ilk gününden itibaren Nazilli halkı olarak büyük bir yardım seferberliği başlattık, bu seferberlik devam da ediyor. Ancak şuanda ilçemize gelen depremzedelerimizin bir an önce normal yaşama dönmeleri, o felaketi unutmaları için de var gücümüzle çalışıyoruz. Nazilli Belediyespor Spor Okullarımız ile NAZGEM işbirliğinde çocuklarımızın sporla terapi görmelerini sağlayacağız. Uzman antrenörlerimiz ve rehber öğretmenlerimiz eşliğinde spor yaparak depremden etkilenen yavrularımızın o anları unutmalarını amaçlıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde futbol, voleybol ve basketbol başta olmak üzere bireysel spor branşlarında çocuklarımızı hem kulübümüzde eğitim gören çocuklarımızla kaynaştırmış hem de sporla terapi sağlamış olacağız. Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal´a, yönetim kuruluna, antrenörlerimize ve NAZGEM yönetimine projeleri için teşekkür ediyorum" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2023-02-13 10:53:45

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