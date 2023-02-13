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'Afet Acil Hattı'na 8 günde, 100 bini asılsız 350 bin çağrı

DHA

'Afet Acil Hattı'na 8 günde, 100 bini asılsız 350 bin çağrı


Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Köşk ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 'Alo 144 Sosyal Yardım Hattı', Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından 'Alo 144 Afet Acil Hattı' olarak hizmet vermeye başladı. Türkiye'nin tek 'Afet Acil Hattı' olan merkeze 8 günde yapılan 350 bin çağrıdan 100 binin asılsız çıktığı belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Aydın'ın Köşk ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı'na bağlı 'Alo 144 Yardım Hattı'nın ismi, 'Alo 144 Afet Acil Çağrı Merkezi' olarak değiştirildi. Merkeze, yurt içinden ve dışından 350 bin ihbar yapıldı. Türkiye'de sayısı 3 olan 'Alo 144 Sosyal Yardım Hattı' merkezlerinden 2'si depremde ağır hasar alınca tek 'Afet Acil Hattı' olarak hizmet vermeye başlayan merkeze ihbarlardan 100 bininin asılsız olduğu belirlendi. Yardım TIR'larının organizasyonunun ise çağrılara göre yapıldığı belirtildi. 
Merkezin grup yöneticisi Volkan Herekçi, "'Alo 144 Afet Acil Hattı' olarak tüm Türkiye genelinden gelen yardımların koordinasyonu ve sevkiyatından sorumluyuz. TIR ve kamyon bazındaki yapılacak yardımlarını deprem bölgesine sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Bireysel olarak deprem bölgesine bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızın en yakın kurumlara yönlendirilmesini sağlıyoruz. 6 Şubat tarihinden itibaren 250 bin çağrı aldık. Aldığımız çağrıların tamamında bağış, barınma ve bununla ilgili yönlendirme işlemlerini gerçekleştirdik. Bu tarihten itibaren de tarafımıza 100 bin asılsız ihbar ulaştı. Vatandaşlarımızdan ricamız 'Afet Acil Hattı' olmamız nedeniyle asılsız ihbarlarla bize ulaşmamalarıdır. Sahada çalışan personellere çalışma olanağı sağlamalıdırlar. Arayanların yüzde 99'u bize ulaşabiliyor. Bu hizmeti 7 gün 24 saat 85 personelle veriyoruz. Vatandaşların bölgede yoğun bir trafik akışı söz konusu. Biz buradan yaptığımız yönlendirmelerle bölgedeki bu trafik akışını sağlıyoruz. Yola çıkmadan önce arkadaşlarımızın mutlaka bize ulaşarak hedef adreslerini bizden teyit etmeleri ve sevkiyatlarını gerçekleştirmeleri daha doğru olacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Köşk Burhan CEYHAN
2023-02-13 17:08:24

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