Taciz iddiasıyla yargılanan Kurtuluş Kuş'a zorla getirme kararı



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otel odasında hayranı olan B.B.'ye (19) nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, mahkeme sonraki duruşmaya zorla getirilmesine ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi. Duruşmaya katılan B.B. "Ben doktor doktor, o ise sahne sahne geziyor" diyerek şikayetini yineledi.

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 27 Şubat 2022 tarihinde, Aydın'ın Efeler ilçesindeki otelde hayranı olan B.B. adlı kıza karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Kuş ile B.B.'nin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları belirtildi. İddianamede ikilinin ilk olarak Kuş'un İzmir'de verdiği konser çıkışı yüz yüze görüştüğü, ardından Aydın'da yine konser çıkışında buluşup, otel odasında görüştüklerine yer verildi. Bu görüşmede yakınlaşma olmadığı ancak Kuş ile B.B.'nin mesajlaşmaya devam ettikleri vurgulandı. Kuş'un, olay tarihinde Aydın'a konser için tekrar geldiği, B.B.'yi de kente çağırdığı kaydedildi.

B.B.'nin, hediyesini vermek için saat 04.00 sıralarında, arkadaşlarıyla Kurtuluş Kuş'un kaldığı otele gittiği, odada başka kişilerin de bulunduğu ancak ilerleyen saatlerde başka bölmeye geçip, sohbet ederken, Kuş'un, B.B.'nin kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Kuş'un, B.B.'nin direnmesine rağmen zorla birlikte olduğu iddianamede vurgulandı. Kuş'a direnen B.B.'nin, yaşadığı acı nedeniyle attığı çığlıkların görevliler tarafından duyulduğuna da dikkat çekildi.

DURUŞMAYA KATILMADI

Davanın, ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya şikayetçi olan B.B., avukatları ve ailesi katılırken, tutuksuz sanık Kurtuluş Kuş çağrı yapılmasına rağmen duruşmaya katılmadı.

'BEN DOKTOR DOKTOR O İSE SAHNE SAHNE GEZİYOR'

B.B. ifadesinde, ilk duruşmada dinlenen tanıkların söylediği `kırmızılı kız´ın kendisi olduğunu söyledi. B.B. ifadesinde, "Merve Gürgen'i hastane müdürü diye tanıttılar. Sanığın duruşmaya neden gelmediğini bilmiyorum. İlk duruşmaya 'bacağım' kırık diye rapor alıp, gelmedi. Size bile yalan söylüyor. SEGBİS ile duruşmaya katılıyor. Sanığın burada hazır bulunmasını istiyorum. Mahkemeyi yanıltmaktadır. Neden kaçtığını anlamıyorum. İlk duruşmadan sonra otobanda canıma kıymak istedim. Ben doktor doktor o ise sahne sahne geziyor" diyerek şikayetini yineledi. B.B.'nin avukatı da sanık Kuş'un tutuklu yargılanmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Kuş için yurt dışına çıkış yasağı koyup, bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Kuş'un tutuklu yargılanması yönündeki talebi de reddedip, duruşmayı erteledi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-02-13 18:58:14



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