Nazilli Belediyesporlu Cihan formasını sattı

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NAZİLLİ, (DHA) Deprem felaketinin yaralarını sarmak için Türkiye çapında futbolcuların başlattığı forma satışı kampanyasına TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazlli Belediyespor'da oynayan Cihan Avcu da katıldı. Cihan, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için, koleksiyonunda yer alan bir adet formayı açık artırmayla sattı. Tecrübeli futbolcu, 2015-2016 sezonunda Erzurumspor ile şampiyonluk yaşadığı formayı açık artırmayla satarken, formayı Aydın'da yaşayan bir işletme sahibinin 3 bin TL'ye satın aldığı öğrenildi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2023-02-15 12:06:01



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