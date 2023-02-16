Kuşadası'nın iki ezeli rakibinden depremzedeler için dostluk maçı



Tülay AKSAY / KUŞADASI, (DHA) Aydın'ın ezeli rakipleri Kuşadasıspor ile Sökespor, depremzedelere destek olmak için 19 Şubat Pazar günü saat 14.00'te Kuşadası Özer Türk stadında dostluk maçına çıkacak. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarışı veren ve Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Grup'ta profesyonel kategoriye çıkmaya çalışan Eşin Group Sökespor, deprem bölgesine mali katkı sunmak için karşılaşacak. Maçın bilet fiyatının 50 TL olduğu açıklanırken, bu maçtan elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacağı bildirildi.

Kuşadasıspor Taraftarlar Derneği'nin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımda, "Milletimizin ve ülkemizin yaralarını hep birlikte saracağız. Tek yürek olacağız ve pazar günü saat 14.00'te stadyumda olacağız. Acımızı, yasımızı ve deprem şehitlerimizi hep birlikte anacağız. Ebedi dostumuz ezeli rakibimiz Sökespor taraftarları ile hep birlikte kapalı tribünde olacağız. O gün renklerimizin hiçbir önemi olmayacak hepimiz siyah olacağız. Hiçbir tezahürat yapmayacağız ve hep birlikte acımızı yaşayacağız. Maçta elde edilen tüm bilet gelirleri depremzede ailelerimiz için harcanacaktır. Siyah giyinmeye özen gösterilmesi rica olunur" denildi.

Sökespor taraftar grubu Korsanlar sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda ise "Ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Kuşadasıspor ile depremzedeler yararına maça çıkacağız. Pazar günü Kuşadası halkıyla iç içe izleyeceğimiz maçta katılımı yüksek tutup stadı tıklım tıklım dolduralım. Böyle bir organizasyonda Söke ve Kuşadası halkı kendine yakışanı yapacaktır" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY / KUŞADASI, (DHA)

2023-02-16 13:35:14



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