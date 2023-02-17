Efeler 09 SFK ile Nazilli Belediyespor depremzedeler için karşılaşacak



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) Aydın'ın profesyonel futbol liglerindeki temsilcilerinden Efeler 09 SFK ve Eşin Group Nazilli Belediyespor, tüm Türkiye'yi yasa boğan yüzyılın deprem felaketi sonrası liglerin durduğu dönemde depremzedeler için karşı karşıya gelecek. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki Nazilli Belediyespor ve 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Efeler 09, 26 Şubat Pazar günü saat 14.00'te Aydın Adnan Menderes Stadı'ndaki özel maçta rakip olacak.

Biletleri 20 TL'den satılacak yardım maçından elde edilecek tüm gelirler, 10 ilimizde büyük yıkım ve can kaybına neden olan afetin yaralarını sarmak için AFAD'a bağışlanacak. "Umutları birlikte yeşerteceğiz. Haydi Efeler, haydi Nazilli şimdi tek yürek olma vakti" diyen iki takımın yöneticileri, ülkece yaşadığımız deprem felaketi sonrasındaki zor süreci birlikte tek yürek olarak atlatacağımızı belirterek, tüm sporseverleri anlamlı maça davet etti. DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

2023-02-17 11:36:31



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