Nazilli'de Barışcan da tamam

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NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde Altınordu'dan sezonun ilk yarısında Karşıyaka'da forma giyen 20 yaşındaki sol bek Polat Abay'ı kiralayan Nazilli Belediyespor, aynı kulüpten Barışcan Altunbaş'la da anlaştı. Kiralık oynadığı Bursa Yıldırımspor'la yollarını ayıran 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun Altınordu'dan bonservisini alacağı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2023-02-18 11:31:52



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