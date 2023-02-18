Nazilli'de Barışcan da tamam

NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde Altınordu'dan sezonun ilk yarısında Karşıyaka'da forma giyen 20 yaşındaki sol bek Polat Abay'ı kiralayan Nazilli Belediyespor, aynı kulüpten Barışcan Altunbaş'la da anlaştı. Kiralık oynadığı Bursa Yıldırımspor'la yollarını ayıran 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun Altınordu'dan bonservisini alacağı öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2023-02-18 11:31:52
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.