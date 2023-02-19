Kuşadasıspor'da Oğuzhan tamam

KUŞADASI, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kuşadasıspor, Tarsus İdman Yurdu ile yollarını ayıran Oğuzhan Kayar'ı transfer etti. Aydın Güneşspor altyapısında yetişen ve ofansif orta saha pozisyonunda oynayan 27 yaşındaki futbolcu, Kuşadasıspor'un başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. Manisaspor, Galatasaray, Gaziantep BŞB, Şanlıurfaspor, Aydınspor 1923, Bandırmaspor, Utaş Uşakspor, Sancaktepe FK, Sakaryaspor, Diyarbekirspor ve son olarak Tarsus İdmanyurduspor'da forma giyen Oğuzhan kariyerinde 238 maça çıktı. Oyuncu toplamda 19 gol attı, 9 da asist yaptı. DHA-Spor Türkiye-Aydın
2023-02-19 12:29:56
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