Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Toros: Kazanan dostluk olacak



NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Mesut Toros açıklamalarda bulundu. Toros, 26 Şubat'ta 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Efeler 09 ile depremzedelere destek amacıyla hazırlık maçına çıkacaklarını belirterek, "Ülkemiz acı bir felaketi yaşadı. Birçok insanımız hayatını kaybetti. Çoğu da evsiz kaldı. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Biz bir nebze olsun yaraları sarıp bir katkıda bulunmak için Efeler 09 ile dostluk maçına çıkacağız. Kazanan dostluk olacak" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2023-02-19 12:29:26



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