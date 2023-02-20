Yangında yaralanan 9 yaşındaki Halil, 3'üncü kez doku nakli için bekliyor



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Söke ilçesinde otomobilde çıkan yangında yaralı kurtulup, vücudunun yüzde 35'inde 3'üncü derece yanık oluşan Halil Geyik'in (9) 3'üncü kez doku nakli olması için başlatılan kampanyada istenilen para toplanamadı. Oğlu için çağrı yapan Halime Geyik (35), "Oğlumun doku nakli için 451 bin liraya daha ihtiyacı var" dedi.

Çiftçilik yapan İsmail (40) ile eşi Halime Geyik'in 2 çocuğundan küçüğü olan Halil Geyik, 14 Nisan 2018'de babasına ait otomobilde çakmakla oynadığı sırada yangın çıktı. Yanan araçtan yaralı kurtulan Halil'in vücudunun yüzde 35'inde 3'üncü derece yanık oluştu. Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Halil Geyik, durumu ağırlaşınca İstanbul'a götürüldü. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim-Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürülen çocuğun yanan yüzünün eski haline dönmesi için 19 Mart 2019'da Aydın Valiliği onayıyla 200 bin liralık kampanya başlatıldı. Halil için 3 günde toplanan 200 bin lira ile 2 kez koltuk altından alınan dokuyla yüzüne nakil yapıldı.

Halil Geyik'in burnu, ağzı ve kulakları için yeniden doku nakli yapılması kararı alındı. Geyik çifti, Halil'in tedavisi için ihtiyaç duyulan 600 bin lirayı toplamak için Aydın Valiliği'ne yaptığı ikinci kampanya başvurusu da geçen 27 Eylül'de kabul edildi. Bu kampanyada da 5 ayda 149 bin lira para toplandı ancak istenilen rakama ulaşılamadı.

'HERKESİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ'

Herkesin desteğini beklediklerini belirten anne Halime Geyik, "Oğlumun doku nakli için 451 bin liraya daha ihtiyacı var. Acının izlerinin tamamen silinmesi, oğlumuzla birlikte yeniden yüzümüzün gülmesi için yine desteklerinizi bekliyoruz. Bu durumdan kendisi de çok mutluluk duyacak. Yüzünün ameliyatlardan sonra bire bir aynı olmayacağını biliyoruz. Bu şekliyle bile benim için büyük bir mucize. Allah, kimseyi evladıyla sınamasın. Uyandığımız her güne şükrediyoruz. Çünkü, 'Anne' demesi bile yetiyor. Oğlum Halil, çok büyük bir sınavdan geçti. Bu sınavdan biz de kendisiyle birlikte geçtik. Gerekli paranın bir an önce tamamlanmasını arzu ediyoruz. Destek olmak isteyenler için Valilik onaylı IBAN numarası TR75 0001 0027 5985 9778 9150 08" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-02-20 11:20:20



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