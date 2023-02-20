Nazilli'den Mesut Toros açıklaması

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, teknik direktör Mesut Toros'un sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Deneyimli teknik adamın anjiyo olmadığını belirten siyah-beyazlılar, "Teknik direktörümüz Mesut Toros geçtiğimiz hafta içerisinde sadece rutin genel sağlık kontrolünden geçmiş olup, sağlık yönünden hiçbir problemi bulunmamaktadır. Teknik direktörümüz Mesut Toros, salı günü takımızın başında olacaktır. Kamuoyu ve Camiamıza duyurulur" ifadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2023-02-20 12:23:07
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