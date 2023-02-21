Nazilli Belediyespor'da Barışcan imzaladı

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, daha önce prensipte anlaşma sağladığı Bursa Yıldırımspor'dan Barışcan Işık Altunbaş'ı resmen transfer etti. Nazilli Belediyespor, orta saha oyuncusuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu altyapısından yetişen 22 yaşındaki milli futbolcu yeni takımı ile birlikte çalışmalara başladı.

Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Ünal Önal yaptığı açıklamada, "Eşin Group Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu ikinci yarısı planlaması kapsamında geçtiğimiz sezon Bursa Yıldırımspor'da oynayan 22 yaşında, orta sahada görev alan Barışcan Işık Altunbaş ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olsun" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-02-21 11:30:03



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