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Ormanda, otomobilinde pompalı tüfekle vurulmuş cesedi bulundu

DHA

Ormanda, otomobilinde pompalı tüfekle vurulmuş cesedi bulundu


Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Ali Gülmüş´ün (24), ormanda otomobilinde göğsünden pompalı tüfekle vurulmuş cesedi bulundu.
Kuşadası ilçesi Kirazlı ile Yaylaköy mahalleleri arasında kalan ormanda, dün öğleden sonra, park halindeki 20 AHG 918 plakalı otomobili fark eden bir çiftçi, merak edip, yanına gittiğinde içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edip, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Ali Gülmüş'ün karnından pompalı tüfekle vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini saptadı. Olay yerinde tüfeğe ulaşılamadı, bulunan kartuşa ise incelenmek üzere el konuldu.
Ali Gülmüş'ün cansız bedeni savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Jandarma, Gülmüş'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2023-02-22 12:07:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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