Ormanda, otomobilinde pompalı tüfekle vurulmuş cesedi bulundu



Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Ali Gülmüş´ün (24), ormanda otomobilinde göğsünden pompalı tüfekle vurulmuş cesedi bulundu.

Kuşadası ilçesi Kirazlı ile Yaylaköy mahalleleri arasında kalan ormanda, dün öğleden sonra, park halindeki 20 AHG 918 plakalı otomobili fark eden bir çiftçi, merak edip, yanına gittiğinde içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edip, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Ali Gülmüş'ün karnından pompalı tüfekle vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini saptadı. Olay yerinde tüfeğe ulaşılamadı, bulunan kartuşa ise incelenmek üzere el konuldu.

Ali Gülmüş'ün cansız bedeni savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma, Gülmüş'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2023-02-22 12:07:32



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