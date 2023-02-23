Aydın'da uyuşturucuya 1 tutuklama

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, polis ekiplerinin ihbar üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 350 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Naci Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 ZB 2078 plakalı otomobille İstanbul'dan Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından, otomobili dün akşam saatlerinde Germencik girişinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 350 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Naci Ç., ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı. (DHA) DHA-Bölge Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-02-23 20:22:44



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