Antik kentte kaçak kazı yapan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Söke ilçesindeki tarihi Priene Antik Kenti'nde tarihi eser aramak için kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güllübahçe Mahallesi'ndeki tarihi Priene Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine, dün öğle saatlerinde bölgeye operasyon düzenledi. Jandarma, kaçak kazı yapan şüpheliler R.G., T.A., H.A. ve T.K.´yi gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları 4 kazma ve 4 dedektöre el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHAN
2023-02-24 10:40:08
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