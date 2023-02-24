Nazilli'de kardeş kaleciler rakip oldu



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, sezona deprem felaketi nedeniyle verilen 1 aylık arada Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9'uncu Grup takımlarından Aydın Yıldızspor ile hazırlık maçı oynadı. Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada kardeş kaleciler birbirlerine rakip oldu. Nazilli Belediyespor'un kalecisi Ömer Kavurkacı ile Yıldızspor'da oynayan kendisi gibi file bekçisi kardeşi Kaan Kavurkacı karşılıklı kaleleri korumanın heyecanını yaşadı. Nazilli Belediyespor altyapısından yetişip biri profesyonel olan iki kardeş kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya geldi. Kavurkacı kardeşler maç öncesinde hatıra fotoğrafı çektirerek günü ölümsüzleştirdi. Karşılaşmayı Nazilli Belediyespor 2-1 kazandı.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-02-24 11:32:08



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