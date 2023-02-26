Kuşadasıspor 4 oyuncuyla imzaladı

KUŞADASI, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Kuşadasıspor, ara transfer döneminde 4 futbolcuyu renklerine bağladı. Ege ekibi deprem nedeniyle Spor Toto 1'inci Lig'den çekilen Yeni Malatyasporlu Mert Miraç, 2'nci Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu'ndan Oğuzhan Kayar, Diyarbekirspor'dan Mücahit Çıra ve 1'inci Lig takımı Altınordu'dan Anıl Doyuran'la sözleşme imzaladı. Kuşadasıspor Mert, Mücahit ve Oğuzhan'la sezon sonuna kadar anlaşma sağlarken, Anıl ise 2.5 yıllık imza attı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)
2023-02-26 12:12:28
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