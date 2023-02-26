Aydın´ın 2 takımı depremzedeler yararına karşılaştı



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup´ta mücadele eden Aydın ekibi Efeler 09 Spor, aynı ilin TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımı Eşin Grup Nazilli Belediyespor ile depremzedeler yararına karşı karşıya geldi. Maçtan elde edilen gelir depremzedelere bağışlanırken, maçta dakikalar 04.17´yi gösterirken saygı duruşunda bulunan taraftarlar atkı ve bereleri sahanın içine attı. 11 bin 500 biletin satıldığı karşılaşmayı 2 bin 500 taraftar izlerken, elde edilen yaklaşık 250 bin TL ise depremzedelere bağışlanacak. Karşılaşmayı Nazilli Belediyespor 4-2 kazandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde büyük felaketi yaşayan 11 ildeki vatandaşlar için Türkiye tek yürek olarak yardım desteğinde bulundu. Spor camiasından da destekler yağarken, Efeler 09 SFK ile Nazilli Belediyespor ile Adnan Menderes Stadı´nda depremzedeler yararına karşı karşıya geldi. Aydınlı sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçı taraftarlar 20, protokol ise 200 liradan satın aldı. Karşılaşmayı Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler 09 SFK Kulüp Başkanı Eymen Atay, Eşin Grup Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal da birlikte izledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Maçtan detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-02-26 16:06:47



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