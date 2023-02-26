Üçüncü kat balkonundan düşerek öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Çine ilçesinde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen Mustafa Karanfil (20), hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.30 sıralarından Soğancılar Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Mustafa Karanfil henüz belirlenemeyen nedenle 3´üncü katın balkonundan düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karanfil´in öldüğü belirlendi. Gencin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Çine Burhan CEYHAN
2023-02-26 18:33:59
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