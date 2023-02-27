Nazilli Belediyespor'da Efeler 09'a teşekkür



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketlerinin ardından vatandaşlarımıza destek amaçlı sahaya çıkan Efeler 09 SFK ve Eşin Group Nazilli Belediyespor maçında 250 bin TL hasılat toplanırken, iki kulüp dostluk rüzgarları estirdi. Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, Adnan Menderes Stadı'nda çok güzel bir atmosfer oluşturduklarını belirterek, "Ülkemizde hiçbirimizin beklemediği bir felaket yaşandı. Bundan dolayı liglerimiz de ertelendi. Deprem nedeniyle verilen aradan yararlanarak Aydın'ımızla en büyük ilçesi Nazilli'yi kaynaştırmak istedik. Nazilli Belediyespor başkanı olarak Nazilli'nin Aydın'a gelmesinden, dostluk ortamından, anlamlı bir şekilde maçın tertiplenmesinden çok mutlu oldum. Efeler 09 Sor yönetimine çok teşekkür ederim. Buradan depremzede vatandaşlarımıza ve illerimize faydamız olduysa ne mutlu bize" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-02-27 11:56:27



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