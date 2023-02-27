Efeler 09 Başkanı Eymen Atay: Zor günlerde tüm küslükler ortadan kalkar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Efeler 09 Spor'un başkanı Eymen Atay, 2'nci Lig ekibi Nazilli Belediyespor'la depremzedeler yararına oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Dostluk karşılaşmasında 11 bin 500 biletin satıldığını ve toplamda 250 bin TL'lik bir yardım toplandığını belirten Atay, "Satılmayan biletleri yönetim olarak biz aldık. Gelirimizi AFAD'a bağışlayacağız. Ben Nazilli Belediyespor'a da çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp Aydın'a geldiler. Türk halkı zor zamanlarında bir arada kalmayı, ayakta olmayı, birbirine destek olmayı nasıl başarıyor, bunu gösterdik. Zor günlerde tüm küslükler ortadan kalkar. Herkes el ele verip yardımcı olur. Türk milletinin görevi budur. Kanlarında ve damarlarında bu vardır. Biz de gereğini yerine getirdik" diye konuştu.

Maçın 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ilk depremin yaşandığı saat olan 4 dakika 17'nci saniyesinde sahaya atkılar ve peluş oyuncaklar depremzede çocuklar için atılmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2023-02-27 12:07:26



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