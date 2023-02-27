Kuşadası'nda 51 kaçak göçmen ve 1 organizatörlük şüphelisi yakalandı

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Tülay AKSAY/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçme hazırlığındaki 51 göçmen ile 1 organizatörlük şüphelisi, polis tarafından yakalandı.

Davutlar Mahallesi sahilinde devriye görevi yapan polis ekipleri, dün akşam Yunan adalarına kaçış hazırlığında oldukları belirlenen düzensiz göçmenleri fark etti. Polisin geldiğini gören kaçak göçmenler, etrafa dağılıp, koşmaya başladı. 16'sı çocuk, 17'si kadın 51 kaçak göçmen ile 1 organizatörlük şüphelisi, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli C.Ü., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2023-02-27 16:54:33



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