Kore Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Bahattin ALBAYRAK/ KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore Gazisi Necip Birinci (92), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Başaran Mahallesi'nde çiftçilik yapan 7 çocuk sahibi Kore Gazisi Necip Birinci, yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Birinci'nin cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Aydın Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Necip Birinci'nin cenazesi, Kuyucak ilçesine bağlı Başaran Mahalle Camisi'ne askerlerin omuzunda Türk bayrağına sarılı tabutla getirildi. Birinci'nin cenazesi, burada düzenlenen askeri törenin ardından öğlen namazına müteakip kılınan namazın ardından Başaran Mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK
2023-02-28 19:46:42
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