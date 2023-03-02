Efeler 09'a kaleci takviyesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hedefiyle mücadele eden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, ara transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor altyapısından 18 yaşındaki kaleci Mehmet Nedim Durak'ı transfer etti. Futbola Adana'nın Ceyhan Doğanspor kulübünde başlayan genç kaleci Mehmet Nedim Durak, sonraki 6 sezonda Adana Demirspor altyapısında kalede yerini aldı. Milli takımlarda U14 yaş kategorisinde de forma giyen genç kaleci, Adana Demirspor U19 takımında 25 kez kaleyi kordu. Bonservisiyle birlikte transfer edilen genç oyuncu yeşil-beyazlılarda profesyonelliğe geçti.DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

2023-03-02 11:19:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.