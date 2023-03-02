Nazilli Belediyespor Berkay'ı uğurladı



NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, altyapıda yetiştikten sonra bu sezon vitrine çıkıp Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekibi Medipol Başakşehir'e transfer olan Berkay Aydoğmuş'u alkışlarla uğurladı. Siyah-beyazlı kulüpte geçen sezon profesyonel olarak bu yıl ilk yarıdaki performansıyla Süper Lig ekiplerini peşine takan 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Nazilli Belediyespor'da son antrenmanına çıktı. Bonservisi konusunda Başakşehir'le anlaşılan genç futbolcu, antrenmanda takım arkadaşlarına veda etti. Teknik direktör Mesut Toros ve oyuncular, Berkay'ı sırtına vurarak uğurladı.Genç oyuncuya, "Bizlere gurur verdin" diyen teknik direktör Mesut Toros, "Son yapılan görüşmeler sonrasında transferi konusunda Süper Lig temsilcisi Başakşehir ile anlaşma sağlandığını öğrendik. Kulübümüz altyapısından yetişip Süper Lig'e yükselen bir kardeşimiz oldu. Kendisine başarılar diliyoruz. Allah yolunu açık etsin" dedi.

Kendisinin yetişmesi başta olmak üzere transferinde emeği olan herkesin hakkını helal etmesini isteyen Berkay ise, "5 sene önce kapısından girdiğim kulübümden bugün itibariyle daha büyük hedefler için ayrılıyorum. A takıma yükseldiğim günden beri bana ağabeylik, kardeşlik yapan herkese çok teşekkür ederim. Belki gidiyorum ama bir yanım hep burada, Nazilli' de olacak" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli DHA

2023-03-02 11:32:49



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