Kuşadasıspor'da Emiroğlu'na alkış

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KUŞADASI, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da Başkan Alim Emiroğlu, futbol ailesinin depremzedeler için düzenlediği, 'Omuz omuza' yardım kampanyasına 1 milyon TL bağış yaparak alkış topladı. Siyah-beyazlı takımın başkanı Emiroğlu, kalan iç saha maçlarında elde edilecek bilet gelirlerini de deprem felaketinin yaralarını sarabilmek için bağışlayacaklarını açıkladı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası DHA

2023-03-02 11:50:31



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