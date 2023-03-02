Aydın merkezli 3 ilde 'tefecilik' ve 'yasa dışı bahis' operasyonunda 8 gözaltı



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli Manisa ve Muğla'da tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda 2'si kamu görevlisi olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yasa dışı bahis suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Aydın merkezli Manisa ve Muğla'da belirlenen 10 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si kamu görevlisi olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda 5 senet, yasa dışı bahis kayıtlarının olduğu defter, yasa dışı bahis oyunlarında kullanıldığı değerlendirilen bilgisayarlara ait 3 harddisk, şüphelilere ait 8 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ile evrak ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-03-02 19:29:06



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