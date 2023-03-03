3 ildeki tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda 2 tutuklama



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN merkezli Manisa ve Muğla'da düzenlenen tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda, jandarma tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si kamu görevlisi 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yasa dışı bahis suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Aydın merkezli Manisa ve Muğla'da belirlenen 10 adrese, dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si kamu görevlisi olmak üzere 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda; 5 senet, yasa dışı bahis kayıtlarının olduğu defter, yasa dışı bahis oyunlarında kullanıldığı değerlendirilen bilgisayarlara ait 3 hard disk, şüphelilere ait 8 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek ile evrak ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. ve F.M.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 2'si kamu görevlisi 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-03-03 09:24:15



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