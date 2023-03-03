Efeler 09 Furkan Külekci´yi renklerine bağladı

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Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup´ta mücadele eden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, deprem felaketi nedeniyle uzatılan ara transfer döneminde takviyelerine devam ediyor. Yeşil-beyazlılar son olarak Edirnespor'dan stoper Furkan Külekci´yi renklerine bağladı. Futbola Gebze Balçık Köyüspor'da başlayan 25 yaşındaki Furkan Edirnespor'da bu sezon 6 maça çıktı.

DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

2023-03-03 10:50:43



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