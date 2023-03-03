Nazilli Belediyespor galibiyete inanıyor



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor pazar günü evinde oynayacağı Esenler Erokspor müsabakasına 3 puan parolasıyla hazırlanırken, teknik direktör Mesut Toros takımına inandığını söyledi. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler nedeniyle liglere verilen arada 2 hazırlık maçı yaptıklarını belirten Toros, "2 maçımızı da kazandık. Bu takıma moral verdi. Pazar günü kendi sahamızda ligin güçlü ve iddialı ekiplerinden olan Esenlek Erokspor'la oynayacağız. Artık üst sıralara yükselmek istiyoruz" dedi.

BERKAY BEREKETİ

Nazilli Belediyespor'un altyapısında yetişip dün Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'e 4.5 yıllığına imza atan 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Berkay Aydoğmuş, kulübünün kasasını doldurarak gitti. Berkay için 4 milyon TL bonservis bedeli alan Aydın temsilcisi, genç oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 bonus kazanacak. Berkay, İstanbul ekibinde 20 maçta kadroya girmeyi başarırsa Nazilli Belediyespor 1 milyon TL daha ek bonservis ödemesi alacak.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2023-03-03 10:59:50



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