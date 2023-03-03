Aydın BŞB'nin konuğu Sigorta Shop

Antik Roma yapıları kendi kendini onarıyordu!

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AYDIN, (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, 6 Şubat'taki deprem felaketlerinin ardından ilk maçını yarın evinde Sigorta Shop'la oynayacak. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Ligde Aydın temsilcisinin 17 maçta 8 galibiyeti, Sigorta Shop'un ise 3 galibiyeti var.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-03-03 11:52:53



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