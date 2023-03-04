Aydın Büyükşehir Belediyespor - Sigorta Shop: 2-3

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AYDIN, (DHA)Misli.com Sultanlar Ligi 18'inci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Sigorta Shop'a 3-2 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda 145 dakika süren müsabakanın setleri 23-25, 20-25, 25-23, 25-21 ve 11-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet serisi sona eren ev sahibi ekip 8 galibiyette kalırken, 7 haftalık yenilgi serisini bitiren konuk takım 4'üncü galibiyetini elde etti.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-03-04 17:45:33



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