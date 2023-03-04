Şehit trafik polisi Canoluk, Nazilli'de toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit trafik polisi Canoluk, Nazilli'de toprağa verildi

DHA

Şehit trafik polisi Canoluk, Nazilli'de toprağa verildi


Burhan CEYHANBahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)KOCAELİ´nin Çayırova ilçesindeki trafik uygulamasında ´dur´ ihtarına uymayan sürücünün hafif ticari aracıyla çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan trafik polisi Hıdır Canoluk, (41) Aydın´ın Nazilli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde 24 Şubat gecesi trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Onur U.´ya `dur´ ihtarında bulundu. Ancak sürücü, trafik polisi Hıdır Canoluk ile polis aracına çarpıp, kaçtı. Yaralanan Canoluk, ambulansla Gebze'deki bir özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Olayın ardından yakalanan, uyuşturucu dahil, farklı suçlardan kaydı olan Onur U., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hastanede tedavi gören trafik polisi Hıdır Canoluk ise dün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği´nde 2 yıldır görev yapan şehit polis memuru Hıdır Canoluk için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü´nde sabah düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın´ın Nazilli ilçesindeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasından sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Merkez Camisi'ne götürüldü.
'YALNIZ BAŞIMA NASIL YAPACAĞIM'
Aydın'daki cenaze töreninde tabuta sarılan şehidin eşi Eda Eren Canoluk, "Canım benim sen beni bırakıp nasıl gittin. Nasıl kara toprağa giriyorsun. Ben senin doğup büyüdüğün buralarda yalnız başıma ne yapacağım. Sen gitmekle beni çok üzdün" dedi. Annesi Selime Canoluk, "Oğlum hani sen beni gurbetten gelip gezdirecektin. İkimiz buraları doyasıya gezecektik. Ama sen sözünde durmadın. Ben şimdi sensiz buralarda senin doğup büyüdüğün yerlerde nasıl durayım. Biricik oğlum benim. Senin yerine keşke ben girseydim bu kara toprağa ama sen benden önce girdin. Sen sözünde durmadın. Beni buralarda yalnız koydun" dedi. Baba Sebahattin Canoluk ile ağabeyi Uğur Canoluk taziyeleri kabul etti.
Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipoğlu, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Naci Aldemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi kılınan ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları içerisinde Eğriboyun Şehitliği'nde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHANBahattin ALBAYRAK
2023-03-04 20:32:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit polis memuru Canoluk, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit polis memuru Canoluk, Aydın'da son yolculuğuna ...
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Sigorta Shop: 2-3
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - Sigorta Shop: 2-3
Aydınlı üreticiler, deprem bölgesine fide gönderecek
YEREL HABERLER Aydınlı üreticiler, deprem bölgesine fide gönderecek
Koltukların tutuştuğu yangında ölen 4 yaşındaki Berkay, toprağa verildi
YEREL HABERLER Koltukların tutuştuğu yangında ölen 4 yaşındaki ...
Jandarmayı görünce sürücüsünün terk ettiği araçta sikke ve uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Jandarmayı görünce sürücüsünün terk ettiği araçta ...
Aydın’daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın’daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kuşadası açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı​​​​​
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 17 düzensiz göçmen ...
Aydın’da kablo hırsızlığı yapan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın’da kablo hırsızlığı yapan kişi tutuklandı
Aydın’da yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Aydın’da yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Aydın’daki zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın’daki zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
Evin bahçesinde yanan koltukların arkasından küçük Berkay´ın cansız bedeni çıktı
YEREL HABERLER Evin bahçesinde yanan koltukların arkasından küçük ...
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Aydın BŞB'nin konuğu Sigorta Shop
YEREL HABERLER Aydın BŞB'nin konuğu Sigorta Shop
Nazilli Belediyespor galibiyete inanıyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor galibiyete inanıyor
Efeler 09 Furkan Külekci´yi renklerine bağladı
YEREL HABERLER Efeler 09 Furkan Külekci´yi renklerine bağladı
3 ildeki tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER 3 ildeki tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda 2 ...
Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 2 ...
Aydın merkezli 3 ilde 'tefecilik' ve 'yasa dışı bahis' operasyonunda 8 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın merkezli 3 ilde 'tefecilik' ve 'yasa dışı ...
Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 ...
Aydın'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ...
Çine'de depremzede öğrenciler yararına kermes
YEREL HABERLER Çine'de depremzede öğrenciler yararına kermes
Aydın'da bilezik çaldığı ileri sürülen kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da bilezik çaldığı ileri sürülen kişi ...
Kuşadası'nda 11 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 11 düzensiz göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.