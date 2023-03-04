Şehit trafik polisi Canoluk, Nazilli'de toprağa verildi



Burhan CEYHANBahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)KOCAELİ´nin Çayırova ilçesindeki trafik uygulamasında ´dur´ ihtarına uymayan sürücünün hafif ticari aracıyla çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan trafik polisi Hıdır Canoluk, (41) Aydın´ın Nazilli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde 24 Şubat gecesi trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 34 DVP 390 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Onur U.´ya `dur´ ihtarında bulundu. Ancak sürücü, trafik polisi Hıdır Canoluk ile polis aracına çarpıp, kaçtı. Yaralanan Canoluk, ambulansla Gebze'deki bir özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Olayın ardından yakalanan, uyuşturucu dahil, farklı suçlardan kaydı olan Onur U., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavi gören trafik polisi Hıdır Canoluk ise dün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği´nde 2 yıldır görev yapan şehit polis memuru Hıdır Canoluk için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü´nde sabah düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın´ın Nazilli ilçesindeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasından sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Merkez Camisi'ne götürüldü.

'YALNIZ BAŞIMA NASIL YAPACAĞIM'

Aydın'daki cenaze töreninde tabuta sarılan şehidin eşi Eda Eren Canoluk, "Canım benim sen beni bırakıp nasıl gittin. Nasıl kara toprağa giriyorsun. Ben senin doğup büyüdüğün buralarda yalnız başıma ne yapacağım. Sen gitmekle beni çok üzdün" dedi. Annesi Selime Canoluk, "Oğlum hani sen beni gurbetten gelip gezdirecektin. İkimiz buraları doyasıya gezecektik. Ama sen sözünde durmadın. Ben şimdi sensiz buralarda senin doğup büyüdüğün yerlerde nasıl durayım. Biricik oğlum benim. Senin yerine keşke ben girseydim bu kara toprağa ama sen benden önce girdin. Sen sözünde durmadın. Beni buralarda yalnız koydun" dedi. Baba Sebahattin Canoluk ile ağabeyi Uğur Canoluk taziyeleri kabul etti.

Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipoğlu, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Naci Aldemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi kılınan ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra gözyaşları içerisinde Eğriboyun Şehitliği'nde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHANBahattin ALBAYRAK

2023-03-04 20:32:01



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