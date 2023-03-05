Eşin Group Nazilli Belediyespor - Esenler Erokspor: 3-2



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)STAT: İlçe

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Halit Karacabay, Hakan Erkan

EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Mehmet (Dk. 70 Hüseyin Cihan), Nuh, Emre (Dk. 85 Doğukan), Furkan, Mert Özyıldırım, Mert Er, Şükrü Kaan (Dk. 46 Polat), Nurettin, Alim, Bertuğ (Dk. 77 Bilal)

ESENLER EROKSPOR: AkınBurak, Sakıb, Eşref, Sertaç, Emir (Dk. 82 Alper), Serdar Cansu, Yusuf (Dk. 27 Berk İsmail), Özcan (Dk. 46 Kadir Kaar), Zahit (Dk. 46 Onur), Serdar Deliktaş (Dk. 72 Serhat)

GOLLER: Dk. 13 Bertuğ, Dk. 16 ve Dk. 82 Alim (Nazilli Belediyespor), Dk. 30 Berk İsmail, Dk. 84 Eşref (Erokspor)

SARI KARTLAR: Alim (Nazilli Belediyespor), Onur (Erokspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eşin Group Nazilli Belediyespor evinde Esenler Erokspor'u 3-2 yenerek rahat nefes aldı. Siyah-beyazlılar 13'üncü dakikada Bertuğ ile öne geçti: 1-0. Nazilli Belediyespor ilk golden 3 dakika sonra bu kez Alim'le farkı ikiye çıkardı: 2-0. Konuk Erokspor'da 30'da Berk İsmail ile farkı bire indirip umutlandı: 2-1. İlk yarıyı 2-1 galip tamamlayan Nazilli Belediyespor, 82'nci dakikada bir kez daha Alim'le ağları sarstı ve skor 3-1'e geldi. Maçta son sözü 84'te Eşref söyledi. Nazilli Belediyespor bu sonucun ardından 28 puana yükseldi. Play-Off potası içinde yer alan Esenler Erokspor ise 40 puanda kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-03-05 16:46:21



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