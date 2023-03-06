Nazilli Belediyespor çok rahatladı



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde zirve mücadelesi veren Esenler Erokspor'u gol düellosu şeklinde geçen maçta 3-2 yenen Eşin Group Nazilli Belediyespor alt sıralardan uzaklaştı. Aldığı kritik galibiyetle ateş hattının 8 puan üzerine geçen siyah-beyazlılarda teknik direktör Mesut Toros takımını yürekten kutladığını ifade etti. İyi bir futbol ortaya koyduklarını anlatan Toros, "Bizim için önemli bir maçtı. Kayıpsız geçtik ve düşme hattıyla bağımızı kopardık. Elbette önümüzde çok müsabaka var. Her karşılaşma bizim adımıza önemli. Biz yolumuza devam edeceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2023-03-06 12:36:14



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